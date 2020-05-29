Где стрижется губернатор?

Постановление об ослаблении режима ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавирусной инфекции, подписал губернатор Московской области. Как следует из документа, с 1 июня в регионе открываются непродовольственные магазины с отдельным входом и строительные рынки, все строительные магазины и гипермаркеты могут работать независимо от площади. Заработают объекты бытовых услуг и тренировочные базы для спортсменов-профессионалов, разрешены прогулки и занятия спортом на улице. С 29 мая в Подмосковье открываются парки для прогулок без ограничения по времени. Детские и спортивные площадки в Московской области остаются закрытыми. При этом, на открытом воздухе совместно не могут находиться более двух человек. А в общественных местах можно находиться только в средствах индивидуальной защиты. Стоит напомнить, что хотя пропускной режим в регионе отменен, за выход из дома без маски предусмотрен штраф.

Ранее подмосковные власти приняли решение возобновить с 1 июня прием граждан многофункциональными центрами. Прием будет осуществляться по записи по основным услугам, которые недоступны в электронном виде. С 18 мая в регионе возобновили работу стройки, предприятия оптовой торговли, магазины автозапчастей, автосервисы, шиномонтажи и автомойки. С 25 мая - офисы продаж квартир и автосалоны. Разрешено пользоваться услугами каршеринга при условии аренды автомобиля на срок не менее пяти дней. Остальные ограничения будут действовать в регионе до 14 июня. Так, по-прежнему недопустимы массовые скопления людей. Людям из группы риска – с хроническими заболеваниями и те, кто старше 65 лет – рекомендовано избегать общественных мест и выходить на улицу только в маске.

И уже вечером пятницы Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья готовятся с 3 июня открыть парикмахерские. Причем, буквально накануне было заявлено прямо противоположное: «Пока не можем открыть торговые центры, рестораны и кафе. Салоны красоты и парикмахерские также не открываем. Кто-то сказал: красота требует жертв… Но нам они точно не нужны», - написал Воробьев в соцсетях. Сегодня он объяснил, что пошел навстречу пожеланиям жителей области, которые сейчас вынуждены получать услугу «подпольно». «А то что получается: ездят люди по домам, уже какой-то подпольным бизнес получается», — добавил он.

А, кстати, как удавалось поддерживать свою прическу самому г-ну Воробьеву те два месяца, что были закрыты все парикмахерские? Тоже подпольно?

