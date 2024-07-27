В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе
Врачи Московского центра охраны материнства и детства удалили новорожденной девочке пулю из живота, рассказали в пресс-службе медучреждении.
В больнице рассказали, как пуля попала младенцу в живот. Когда женщина была беременна, ее муж тренировался на заднем дворе дома и стрелял из пневматического ружья по мишени. Одна из пуль отрикошетила и попала его беременной жене в живот. Родители срочно поехали в больницу. Врачи обследовали женщину и выяснили, что пуля не представляла опасности ни маме, ни ребенку в животе. Тогда медики решили не вмешиваться и дождаться родов.
После родов ребенка прооперировали и изъяли из живота пулю. Сейчас мама и маленькая девочка полностью здоровы и выписаны домой.
Ранее депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой попавшим под увольнение женщинам предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе
- В РПЦ отреагировали на извращенный образ Тайной вечери на открытии Олимпиады
- Израиль нанес авиаудар по зданию школы в Газе
- СМИ: Полицейским в Санкт-Петербурге запретили носить бороды
- Появились первые кадры второго сезона «Колец власти»
- Мирный житель погиб после обстрела со стороны ВСУ села Бочковка Белгородской области
- Ошибка экипажа стала причиной выкатывания самолета в Екатеринбурге
- Российская велогонщица заняла 21 место на Олимпиаде в Париже
- Трамп заявил, что продолжит выступать перед публикой, несмотря на недавнее покушение
- Спасатели эвакуировали 80 человек из подтопленного СНТ в Челябинской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru