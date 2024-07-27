В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе

В больнице рассказали, как пуля попала младенцу в живот. Когда женщина была беременна, ее муж тренировался на заднем дворе дома и стрелял из пневматического ружья по мишени. Одна из пуль отрикошетила и попала его беременной жене в живот. Родители срочно поехали в больницу. Врачи обследовали женщину и выяснили, что пуля не представляла опасности ни маме, ни ребенку в животе. Тогда медики решили не вмешиваться и дождаться родов.

После родов ребенка прооперировали и изъяли из живота пулю. Сейчас мама и маленькая девочка полностью здоровы и выписаны домой.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой попавшим под увольнение женщинам предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

