В Подмосковье родилась девочка с пулей в животе

Врачи Московского центра охраны материнства и детства удалили новорожденной девочке пулю из живота, рассказали в пресс-службе медучреждении.

В Госдуме предложили сократить сроки прерывания беременности по желанию

В больнице рассказали, как пуля попала младенцу в живот. Когда женщина была беременна, ее муж тренировался на заднем дворе дома и стрелял из пневматического ружья по мишени. Одна из пуль отрикошетила и попала его беременной жене в живот. Родители срочно поехали в больницу. Врачи обследовали женщину и выяснили, что пуля не представляла опасности ни маме, ни ребенку в животе. Тогда медики решили не вмешиваться и дождаться родов.

После родов ребенка прооперировали и изъяли из живота пулю. Сейчас мама и маленькая девочка полностью здоровы и выписаны домой.

Ранее депутаты Госдумы приняли поправку, согласно которой попавшим под увольнение женщинам предлагается выплачивать пособие в размере прожиточного минимума, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеБольницаМосковская ОбластьБеременностьРебенок

Горячие новости

Все новости

партнеры