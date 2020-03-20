В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
Правительство Московской области рекомендовало владельцам торгово-развлекательных центров в регионе приостановить работу объектов в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья размещено на сайте правительства.
Рекомендация дана на период режима повышенной готовности, введенного в регионе.
Ранее 18 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе фактически отсутствует динамика заражений коронавирусом COVID-2019.
Напомним, в школах региона уже введены трехнедельные каникулы в целях профилактики распространения коронавируса.
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