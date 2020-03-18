Губернатор Подмосковья заявил, что динамика заражений коронавирусом в регионе отсутствует

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе фактически отсутствует динамика заражений коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает телеканал «360».

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По данным губернатора, в регионе в настоящее время зарегистрировано 12 случаев инфицирования.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением инфекции в регионе призвали компании перевести сотрудников на удаленную работу. По словам Воробьева, при невозможности удаленной работы компании обязали предоставить средства дезинфекции сотрудникам, а также регулярно проветривать помещения и обрабатывать поверхности.

Также Воробьев отметил, что в Подмосковье запустили горячую линию для предпринимателей по номеру 0150.



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ФОТО: РИА Новости
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