Губернатор Подмосковья заявил, что динамика заражений коронавирусом в регионе отсутствует

По данным губернатора, в регионе в настоящее время зарегистрировано 12 случаев инфицирования.

В Подмосковье в рамках борьбы с распространением инфекции в регионе призвали компании перевести сотрудников на удаленную работу. По словам Воробьева, при невозможности удаленной работы компании обязали предоставить средства дезинфекции сотрудникам, а также регулярно проветривать помещения и обрабатывать поверхности.

Также Воробьев отметил, что в Подмосковье запустили горячую линию для предпринимателей по номеру 0150.







