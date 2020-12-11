В Подмосковье развернули 92 пункта вакцинации от коронавируса

Более 90 пунктов вакцинации от COVID-19 развернули в Московской области, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

По словам губернатора, в Подмосковье действует 92 пункта вакцинации, в которые будет доставлено около 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Воробьёв отметил, что одна ампула препарата рассчитана на пять человек, и может храниться до двух часов в открытом виде.

Кроме того, глава Московской области рассказал, что для жителей региона открыта электронная регистрация на вакцинацию. Медики, учителя и сотрудники МФЦ получат вакцину в приоритетном порядке, отмечает «Радио 1».

Также губернатор Подмосковья сообщил, что в последние три недели выросло число пациентов, выписанных из медучреждений области, и снизилось количество госпитализированных. Однако Андрей Воробьёв отмечает, что число поступающих в больницы жителей региона всё ещё довольно высоко. Кроме того, 270 пациентов остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

