В Подмосковье развернули 92 пункта вакцинации от коронавируса
Более 90 пунктов вакцинации от COVID-19 развернули в Московской области, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
По словам губернатора, в Подмосковье действует 92 пункта вакцинации, в которые будет доставлено около 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Воробьёв отметил, что одна ампула препарата рассчитана на пять человек, и может храниться до двух часов в открытом виде.
Кроме того, глава Московской области рассказал, что для жителей региона открыта электронная регистрация на вакцинацию. Медики, учителя и сотрудники МФЦ получат вакцину в приоритетном порядке, отмечает «Радио 1».
Также губернатор Подмосковья сообщил, что в последние три недели выросло число пациентов, выписанных из медучреждений области, и снизилось количество госпитализированных. Однако Андрей Воробьёв отмечает, что число поступающих в больницы жителей региона всё ещё довольно высоко. Кроме того, 270 пациентов остаются подключенными к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru