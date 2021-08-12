В Подмосковье рассказали о планах постройки «альтернативы МКАД»

В Подмосковье рассматривается проект хордовых магистралей, которые свяжут города региона, чтобы создать альтернативу движению по МКАД. Об этом рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.

Также он отметил, что в области уделяется особое внимание оптимизации движения по перекресткам и развязкам, а также улучшению дорог между подмосковными городами.

«Ещё сейчас реализуется программа «Долой глупые пробки»: дорожная ситуация улучшается за счёт рационально установленных светофоров, разметки, знаков. Это можно сделать быстро и недорого», – сказал Мухортиков Радио 1.

По его словам, ситуация с общественным транспортом в области также улучшается, что связано со строительством в Подмосковье станций Метрополитена и МЦД.

Ранее президент России Владимир Путин дал старт движению транспорта по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которая проходит по Подмосковью.

