В Подмосковье рассказали о планах постройки «альтернативы МКАД»
В Подмосковье рассматривается проект хордовых магистралей, которые свяжут города региона, чтобы создать альтернативу движению по МКАД. Об этом рассказал член общественного совета при Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрей Мухортиков.
Также он отметил, что в области уделяется особое внимание оптимизации движения по перекресткам и развязкам, а также улучшению дорог между подмосковными городами.
«Ещё сейчас реализуется программа «Долой глупые пробки»: дорожная ситуация улучшается за счёт рационально установленных светофоров, разметки, знаков. Это можно сделать быстро и недорого», – сказал Мухортиков Радио 1.
По его словам, ситуация с общественным транспортом в области также улучшается, что связано со строительством в Подмосковье станций Метрополитена и МЦД.
Ранее президент России Владимир Путин дал старт движению транспорта по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которая проходит по Подмосковью.
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