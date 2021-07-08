Путин открыл движение на заключительном участке ЦКАД

Президент России Владимир Путин дал старт движению транспорта по заключительному участку Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении уточняется, что протяжённость ЦКАД составляет 336 километров, из которых 260 км будут платными.

Перед началом церемонии глава государства проехал по новому сегменту магистрали на автомобиле, после чего наблюдал за запуском движения из центрального пункта управления ЦКАД.

Трасса, которая была построена по поручению российского лидера, проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Она позволит перераспределить потоки и сократить транзит на МКАД и других магистралях столичного региона, тем самым снизив нагрузку на существующую транспортную сеть.

Ранее в России до 1 октября ограничили движение транспорта на пересечении федеральной трассы М-5 «Урал» и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД), сообщает Ura.ru. Это связано со строительством новой транспортной развязки.

