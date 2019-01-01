Общество

В Подмосковье проверяют производителя «Крота»

13 июня22:07

Управление Роспотребнадзора по Московской области возбудило дело в отношении изготовителя чистящего средства «Крот», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Производитель «Крота» располагается в Щелково.

В рамках административного расследования будет отобрана продукция для проведения лабораторных исследований и проведены экспертиза маркировки, сообщил заместитель начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по МО Эльдар Саматов.

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Выводы будут сделаны не раньше середины следующей недели.

Напомним, вечером 4 июня продюсера, заслуженного артиста РФ Бари Алибасова госпитализировали, после того как он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Бари Алибасов