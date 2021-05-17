Правительство РФ объявило антитеррористические требования для детских лагерей

Министерство просвещения РФ в своём Telegram-канале объявило, что детские лагеря отдыха в России будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе.

В списке антитеррористических требований, которые были утверждены правительством РФ, указано, что в лагерях должна быть установлена система вызова экстренных служб, организован пропускной режим, иметься схема эвакуации и план действий при ЧС.

Для детских лагерей третьей категории также обязательными являются система видеонаблюдения, охранная сигнализация и металлоискатели, для организаций второй категории ещё и контрольно-пропускные пункты. А за безопасность в лагерях из первой категории должны будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделения войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

В кабмине отметили, что данные требования не распространяются на школьные лагеря, организованные во время каникул, а также на турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней - их безопасность будет регулироваться другими нормативными актами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кроме новых требований к антитеррористической защищённости детских лагерей и баз отдыха, по поручению президента РФ Владимира Путина, будут разработаны требования по обеспечению безопасности во всех школах страны, сообщает RT.

