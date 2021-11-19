В Подмосковье приземлились самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана

Лайнеры доставили граждан РФ, Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана. Они проходят таможенный и противоковидный контроль.

Напомним, Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 380 человек.

