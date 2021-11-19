В Подмосковье приземлились самолеты Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана
19 ноября 202106:03
Самолеты Ил-76 Министерства обороны России, которые вывозят из Афганистана россиян и граждан других стран, приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский, говорится в сообщении военного ведомства.
Лайнеры доставили граждан РФ, Армении, Белоруссии, Украины и Афганистана. Они проходят таможенный и противоковидный контроль.
Напомним, Министерство обороны РФ по поручению президента Владимира Путина эвакуирует из Афганистана более 380 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru