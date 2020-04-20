В Подмосковье привяжут проездные к цифровым пропускам, как в столице

Жителям Московской области напомнили о необходимости указания номеров проездных в цифровых пропусках «Стрелки», «Тройки» или социальной карты. Сделать это будет необходимо с 22 апреля. Такой порядок будет действовать как минимум до 1 мая.

Для первой поездки необходимо привязать карту не менее, чем за пять часов. Внести номер проездного можно в приложении «Госуслуги СтопКороновирус», для чего сначала надо установить обновление. Если пропуск уже оформлен, привязать карту можно на сайте karta.gosuslugi.ru.

Получить пропуск можно, отправив сообщение на номер 0250 с указанием номера транспортной карты, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

