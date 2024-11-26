В Подмосковье предложили ввести ежемесячную выплату на первого ребенка
Депутат Мособлдумы, эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Торгово-промышленной палаты Анатолий Никитин предложил ввести ежемесячную выплату на первого ребенка до одного года.
По его словам, россияне в 60% случаев боятся заводить детей из-за отсутствия жилья, еще 25% граждан не заводят детей из-за отсутствия постоянной работы. В связи с этим Никитин предлагает ввести ежемесячные выплаты на первого ребенка до года, отмечает «Газета.Ru». Эти выплаты должны компенсировать разницу между средней региональной оплатой труда и фактическим доходом семьи.
Никитин заявила, что соответствующий законопроекта рассмотрят до конца декабря этого года.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил, что возможности использования маткапитала нужно расширить, чтобы родители могли лечить на эти средства не только детей, но и себя, напоминает RT.
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