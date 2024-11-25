«Провинция опустеет»: Милонов выступил против дифференциации маткапитала

Государство не может сделать так, чтобы все, у кого есть дети, смогли бы приобрести квартиры, сказал НСН Виталий Милонов.

Дифференцировать размер материнского капитала в зависимости от региона не стоит, поскольку это приведет к массовому притоку россиян в Москву, а другие города опустеют и потеряют стимул для развития. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Материнский капитал вырастет до миллиона рублей через три года. Выплата будет полагаться за рождение второго ребенка, заявила в интервью «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трехлетним бюджетом. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», — добавила парламентарий. По мнению Милонова, размер материнского капитала должен быть единым для всех регионов.

Материнский капитал предложено тратить на образование родителей

«Во-первых, в Москве, где миллион при покупке жилья — не самая ощутимая сумма, есть дополнительные социальные возможности, но если ввести дифференцированный материнский капитал, мы получим перекос — все будут прописываться и рожать в Москве, а другие города будут пустеть. Они не станут развиваться, если в них не будут жить люди. Добавлю, что материнский капитал — безусловно, подспорье, но его, конечно, всегда будет не хватать. Все зависит от стоимости квартиры или частного дома. Невозможно сделать так, чтобы все, у кого есть дети, сразу получали возможность купить квартиры», — сказал Милонов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что свыше 530 тысяч российских семей получили сертификаты на материнский капитал с января по сентябрь текущего года. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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