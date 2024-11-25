«Провинция опустеет»: Милонов выступил против дифференциации маткапитала

Дифференцировать размер материнского капитала в зависимости от региона не стоит, поскольку это приведет к массовому притоку россиян в Москву, а другие города опустеют и потеряют стимул для развития. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Материнский капитал вырастет до миллиона рублей через три года. Выплата будет полагаться за рождение второго ребенка, заявила в интервью «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трехлетним бюджетом. Маткапитал, что важно, увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции», — добавила парламентарий. По мнению Милонова, размер материнского капитала должен быть единым для всех регионов.