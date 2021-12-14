В Подмосковье появится дублёр Егорьевского шоссе

В Московской области построят дублёр Егорьевского шоссе. Об этом сообщает «Радио 1».

Правительство Подмосковья заключит концессионное соглашение стоимостью более 60 млрд рублей, которые пойдут на строительство дублёра.

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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, дублер поможет разгрузить магистраль и вывести транзит за пределы Люберец и Раменского района.

Кроме того, в период с 13-19 декабря откроется движение по новому мосту с четрыёхполосным движением, а в 2023 году запустят участок, огибающий посёлок Октябрьский.

Строительство продолжится до конца 2026 года.

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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