В Подмосковье появится дублёр Егорьевского шоссе
В Московской области построят дублёр Егорьевского шоссе. Об этом сообщает «Радио 1».
Правительство Подмосковья заключит концессионное соглашение стоимостью более 60 млрд рублей, которые пойдут на строительство дублёра.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, дублер поможет разгрузить магистраль и вывести транзит за пределы Люберец и Раменского района.
Кроме того, в период с 13-19 декабря откроется движение по новому мосту с четрыёхполосным движением, а в 2023 году запустят участок, огибающий посёлок Октябрьский.
Строительство продолжится до конца 2026 года.
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