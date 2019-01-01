В Подмосковье посчитали стоимость подготовки к выпускному балу
В Минпотребрынка по Подмосковью подсчитали стоимость укладки, маникюра и столика в ресторане для выпускников и выпускниц в этом году. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», разброс цен на укладку весьма серьёзный – она может обойтись и в 500 рублей, и в четыре тысячи. Так, в Одинцово средняя цена на прическу составит 1250 рублей, в Жуковском - 900, в Лобне - 800, в Шатуре - 600 рублей.
Что касается стоимости «праздничного стола», то она начинается от полутора тысяч рублей на человека. За эту сумму выпускникам предлагают закуски, салаты, горячее блюдо, десерт и прохладительные напитки.
Ранее НСН писала, что накануне, 20 июня, в парке Горького прошёл столичный выпускной вечер. По оценке руководителя московского департамента культуры Александра Кибовского, в этом году к торжеству должны были присоединиться почти 23 тысяч выпускников, что является рекордом за всю историю праздника в столице. Также он подчеркнул, что концертная программа вечера была составлена при непосредственном участии самих выпускников.
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