В Подмосковье посчитали стоимость подготовки к выпускному балу

В Минпотребрынка по Подмосковью подсчитали стоимость укладки, маникюра и столика в ресторане для выпускников и выпускниц в этом году. Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», разброс цен на укладку весьма серьёзный – она может обойтись и в 500 рублей, и в четыре тысячи. Так, в Одинцово средняя цена на прическу составит 1250 рублей, в Жуковском - 900, в Лобне - 800, в Шатуре - 600 рублей.

Что касается стоимости «праздничного стола», то она начинается от полутора тысяч рублей на человека. За эту сумму выпускникам предлагают закуски, салаты, горячее блюдо, десерт и прохладительные напитки.