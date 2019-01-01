Путин поздравил выпускников видообращением
Президент РФ Владимир Путин записал видеообращение к выпускникам с поздравлением об окончании школы. Оно размещено на сайте Кремля.
Президент отметил, что учителя все время обучения «помогали каждому найти и почувствовать свой талант, учили быть достойными, порядочными людьми». Он призвал помнить, помогать и всегда поддерживать своих педагогов.
Путин также пожелал выпускникам, прежде всего, определиться с профессией и поступить в учебное заведение, чтобы затем стать востребованными специалистами и вносить свой вклад в развитие России.
Накануне в Кремлевском дворце прошел Всероссийский выпускной бал, он завершился праздничным салютом на Красной площади.
Ранее эксперты сервиса Superjob оценили затраты родителей на школьные выпускные, сообщает RT.
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