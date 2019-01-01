В Подмосковье по президентской программе заложили сразу 50 школ

В рамках президентского национального проекта «Современная школа» в Московской области одновременно заложили 50 образовательных учреждений. Как отмечает телеканал «360», на прямую связь со стройплощадками из Центра управления регионом вышли зампред правительства Татьяна Голикова, министр просвещения Ольга Васильева и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник подчёркивает, что школы заложены в 29 муниципалитетах. Открытие учебных заведений должно решить проблему второй смены. Большая часть из них примет первых учеников в 2020 году. Между тем, губернатор уже поручил министру образованию Подмосковья Ольге Забраловой начать поиск учителей и директоров новых школ, а также уделить повышенное внимание подготовке кадров.

Добавим, в церемонии закладки школ в Подмосковье также приняли участие местные жители и будущие ученики. Они заложили капсулы с посланием потомкам и датой начала строительства.