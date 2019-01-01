Пять районов Москвы получат новые школы благодаря программе реновации

Новые школы в пяти районах Москвы появятся благодаря программе реновации. Об этом заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она подчеркнула, что в настоящий момент публичные слушания проходят в районах Свиблово, Бирюлево Восточное, Люблино, Восточное Измайлово и Бутырский. По словам Княжевской, в их ходе поступали предложения, например, об увеличении числа детских садов.

«Социальных объектов будет значительно больше. Все кварталы реновации направлены на качественное обеспечение объектами социальной инфраструктуры. Где-то будет реконструкция существующих объектов, где то пристройка к существующим, где-то мы вообще предусматриваем новый учебный кластер. Будут новые школы, где-то будем совмещать современную школу и детский сад на одной территории», - отметила Юлиана Княжевская.

Также она заявила, что преимуществами будущих кварталов являются наличие необходимой социальной инфраструктуры, применение современных материалов, разделение улиц и общественных пространств, а также наличие обустроенных прогулочных маршрутов и удобных подходов к остановкам общественного транспорта.

Напомним, ранее стало известно, что проекты кварталов реновации доработают после публичных слушаний с учётом мнения жителей. 11 апреля в районах Солнцево, Очаково-Матвеевское, Ивановское, Метрогородок, Северное Тушино и Митино состоялись собрания участников публичных слушаний по первым шести проектам планировки территорий кварталов реновации.

Напомним, программа реновации в российской столице утверждена 1 июня 2017 года. Она коснется около 1 млн москвичей, которые переедут из старых домов. В общей сложности программа предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.



