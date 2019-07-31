В Подмосковье отремонтировали более 70% дорог от общего плана
Более 70% дорог от общего плана на 2019 год отремонтировали в Подмосковье. По данным Минтранса Московской области, была завершена укладка асфальта на 282 дорогах регионального значения. Их протяжённость составила более 1,2 тысяч километров. Также покрыто полотно на 1 тысяче 97 участках муниципальных дорог общей протяжённостью 522 километра.
«Сегодня работы продолжаются на 283 автомобильных дорогах», — сообщили в пресс-службе ведомства, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Добавим, также в области привели в порядок 159 тротуаров. Большую часть из них выбрали жители области через голосование на портале.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе появится новый лечебно-диагностический центр онкологического диспансера к 2022 году. Центр будет оснащён всем необходимым и современным оборудованием для диагностики, лечения и оказания медицинской помощи.
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