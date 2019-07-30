В Балашихе откроют лечебно-диагностический онкоцентр

В подмосковной Балашихе появится новый лечебно-диагностический центр онкологического диспансера к 2022 году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что центр будет оснащён всем необходимым и современным оборудованием для диагностики, лечения и оказания медицинской помощи.

Добавим, здание будет вмещать стационар на почти 500 мест, вокруг центра будет проведено озеленение и построена парковка.

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Ранее стало известно, что в Минздраве предложили премировать врачей за своевременное выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации пациента или профосмотра. В ведомстве считают, что сумма премии за каждый случай подтверждённого диагноза рака должна составить тысячу рублей: 500 рублей — ответственному за организацию и проведение профосмотра либо диспансеризации, и столько же — остальному медперсоналу.

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