В Балашихе откроют лечебно-диагностический онкоцентр

В подмосковной Балашихе появится новый лечебно-диагностический центр онкологического диспансера к 2022 году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

Отмечается, что центр будет оснащён всем необходимым и современным оборудованием для диагностики, лечения и оказания медицинской помощи.

Добавим, здание будет вмещать стационар на почти 500 мест, вокруг центра будет проведено озеленение и построена парковка.