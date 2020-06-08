В Подмосковье открыли комплекс по переработке мусора

Отмечается, что комплекс обладает технической возможностью перерабатывать около 300 тысяч тонн мусора в год в круглосуточном режиме. Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников.

По данным радио, объект построен в рамках нацпроекта «Экология». Он стал третьим таким комплексом в Подмосковье, еще два объекта расположены под Коломной и под Сергеевым Посадом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 2021 года на территории региона больше не будет свалок. «Решением федерального правительства на это выделяются деньги, полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности», - приводятся в сообщении его слова.

Уточняется, что «Дон» соответствует самым высоким экологическим стандартам, в связи с чем его функционирование полностью исключает загрязнения почвы, воздуха и воды.

