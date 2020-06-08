В Подмосковье открыли комплекс по переработке мусора
В подмосковном Каширском городском округе открылся комплекс по переработке мусора «Дон» стоимостью 3,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Радио 1».
Отмечается, что комплекс обладает технической возможностью перерабатывать около 300 тысяч тонн мусора в год в круглосуточном режиме. Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников.
По данным радио, объект построен в рамках нацпроекта «Экология». Он стал третьим таким комплексом в Подмосковье, еще два объекта расположены под Коломной и под Сергеевым Посадом. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, с 2021 года на территории региона больше не будет свалок. «Решением федерального правительства на это выделяются деньги, полигоны рекультивируются и не представляют никакой опасности», - приводятся в сообщении его слова.
Уточняется, что «Дон» соответствует самым высоким экологическим стандартам, в связи с чем его функционирование полностью исключает загрязнения почвы, воздуха и воды.
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