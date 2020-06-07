«Роскосмос» получил патент на аппарат для сбора космического мусора

«Роскосмос» запатентовал устройство, предназначенное для сбора крупного космического мусора на земной орбите. Оно представляет собой «крупноячеистую сеть в форме конуса». Космический «сачок» уже зафиксирован в бюллетене Роспатента.

Устройство оснащено двигателями для маневрирования и раздвижной рамкой. Вершина конуса прикреплена к космическому аппарату. Когда мусор попадает в «сачок», рамка сжимается.

«Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру космического мусора, такого как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет»,— цитирует РИА Новости описание изобретения.

Аппарат работает автоматически, без участия специалистов наземных служб.

Накануне стало известно, что в Японии приступили к созданию космического уборщика, который планируют запустить через три года.

Ранее член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН заявил о необходимости международного освоения дальнего космоса.

«Я считаю, что человечество обязано этим заниматься, иначе для человеческой цивилизации настанут темные времена. Исходя из этого я уверен, что такие проекты могут быть только международными в силу того, что вопросы освоения дальнего космоса носят общечеловеческий характер, и в силу других причин, связанных с преодолением технологических барьеров на этом пути», — сказал Андрей Ионин.

