В Подмосковье открылась третья лаборатория по выявлению коронавируса
27 марта 202014:45
В Московской области начала работу третья в регионе лаборатория для проведения исследований на выявление коронавирусной инфекции COVID-19,
Лаборатория начала работу на базе Коломенской центральной районной больницы, анализы будут браться по направлению от врача.
Ранее Минздрав Московской области открыл две лаборатории для выявления коронавируса — в Красногорске и Серпухове. Планируется запуск еще двух лабораторий, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
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