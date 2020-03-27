В Подмосковье открылась третья лаборатория по выявлению коронавируса

В Московской области начала работу третья в регионе лаборатория для проведения исследований на выявление коронавирусной инфекции COVID-19,



Лаборатория начала работу на базе Коломенской центральной районной больницы, анализы будут браться по направлению от врача.



Ранее Минздрав Московской области открыл две лаборатории для выявления коронавируса — в Красногорске и Серпухове. Планируется запуск еще двух лабораторий, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

