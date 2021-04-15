В Подмосковье от коронавируса привились более 660 тысяч человек
В Подмосковье от коронавируса привились более 660 тысяч человек, из которых более половины получили второй компонент вакцины. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Отмечается, что 41% из всех вакцинированных жителей Московской области находится в возрасте старше 60 лет.
По данным ведомства здравоохранения, в регионе вакцинацию можно пройти в 220 стационарных пунктах, а также торгово-развлекательных центрах, МФЦ и в клубах «Активное долголетие».
В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпивакКорона» и «КовиВак», напоминает «Радио 1».
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