В Подмосковье от COVID-19 привьют минимум два миллиона жителей

Прививку от коронавируса нужно предоставить как минимум двум миллионам жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.



«Прививка защищает – это факт. Другого рецепта я не вижу», - цитирует его слова «Радио 1».



Он напомнил, что легче всего записаться на вакцинацию через портал госуслуг Подмосковья.

Ранее в Подмосковье запустили интерактивную карту с месторасположением пунктов вакцинации. По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, на карте указаны 93 прививочных кабинета, расположенных в медучреждениях области.

