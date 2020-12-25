В Подмосковье от COVID-19 привьют минимум два миллиона жителей

Прививку от коронавируса нужно предоставить как минимум двум миллионам жителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Прививка защищает – это факт. Другого рецепта я не вижу», - цитирует его слова «Радио 1».

Он напомнил, что легче всего записаться на вакцинацию через портал госуслуг Подмосковья.

Ранее в Подмосковье запустили интерактивную карту с месторасположением пунктов вакцинации. По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, на карте указаны 93 прививочных кабинета, расположенных в медучреждениях области.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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