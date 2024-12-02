В Подмосковье организатора наркобанды приговорили к пожизненному лишению свободы
Главарь производившей и торговавшей наркотиками банды Станислав Моисеев был приговорён к пожизненному лишению свободы. Как сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры, соответствующее решение принял Московский областной суд.
Как установил суд, с 2015 по 2018 год основатель онлайн-магазина по продаже наркотиков Hydra Моисеев и ещё 15 участников банды торговали запрещёнными веществами в различных регионах России и Белоруссии. Для этого они использовали тайники-закладки.
Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли почти тонну наркотических и психотропных веществ.
В зависимости от роли и степени участия участники банды получили различные сроки лишения свободы в исправительных колониях особого и строгого режимов. Принадлежащие им автомобили, земельные участки и недвижимость фигурантов, были конфискованы в доход государства.
Ранее испанская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кокаина, которая находилась в контейнере с бананами из Эквадора, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru