Полиция Колумбии конфисковала рекордные 225 тонн кокаина

Полицейские в Колумбии изъяли рекордные 225 тонн кокаина за шесть недель в ходе международной операции, в которой принимали участия правоохранительные органы из 63 стран, сообщает The Guardian.

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В результате полицейским удалось вычислить шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Значительная часть груза переправлялась в Австралию на подводной лодке.

В ходе операции были задержаны более 400 человек, среди них также те, кто занимался переправкой незаконных мигрантов и торговцы оружием.

Ранее на Украине обнаружили канал поставок кокаина из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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