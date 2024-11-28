Полиция Колумбии конфисковала рекордные 225 тонн кокаина

В результате полицейским удалось вычислить шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Значительная часть груза переправлялась в Австралию на подводной лодке.

В ходе операции были задержаны более 400 человек, среди них также те, кто занимался переправкой незаконных мигрантов и торговцы оружием.

Ранее на Украине обнаружили канал поставок кокаина из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

