Полиция Колумбии конфисковала рекордные 225 тонн кокаина
Полицейские в Колумбии изъяли рекордные 225 тонн кокаина за шесть недель в ходе международной операции, в которой принимали участия правоохранительные органы из 63 стран, сообщает The Guardian.
В результате полицейским удалось вычислить шесть морских судов, перевозивших кокаин, в результате чего конфисковали в общей сложности 1400 т наркотиков, в том числе более 1000 т марихуаны и 225 т кокаина. Значительная часть груза переправлялась в Австралию на подводной лодке.
В ходе операции были задержаны более 400 человек, среди них также те, кто занимался переправкой незаконных мигрантов и торговцы оружием.
Ранее на Украине обнаружили канал поставок кокаина из Колумбии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru