В Подмосковье обустроят специальные снежные свалки

Специальные свалки для грязного снега появятся в Подмосковье. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минэкологии области.

Как отмечается, свалки представляют собой площадки со снегоплавильным оборудованием. Их разместят на огражденных участках с твердым покрытием, водосборными лотками и системой транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения.

В ведомстве также заявили, что в предстоящем сезоне увеличат контроль за правильной утилизацией грязного снега из-за нарушений в прошлом году. По данным Минэкологии, в некоторых муниципалитетах снегосвалки устраивались на открытом грунте или на территории рек и прудов, создавая риск загрязнения почвы и водоемов опасными веществами.



