В Подмосковье нашли украденную из магазина собаку, но не похитителя

По его словам, похитителя, который увёл питомца в рабочий дом в посёлке Малаховка, пока не обнаружили, однако у полиции «есть его паспортные данные».

«Что за гражданин, где он проживал, где ходил-бродил. Информация вся есть у полиции. Они сказали, что время покажет», - указал Иван.

Мужчина также добавил, что Бэтти чувствует себя хорошо.

Собаку похитили 17 августа, пока её хозяин делал покупки в магазине. После этого питомца зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции «Левобережная». Очевидцы также сообщали, что видели похитителя на станции «Электрозаводская». Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции «Выхино», передает «Радиоточка НСН».

