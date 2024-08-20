В Подмосковье нашли украденную из магазина собаку, но не похитителя

Кавалер-кинг-чарльз-спаниеля по кличке Бэтти, которую украли из магазина в Химках, нашли. Об этом «Газете.Ru» сообщил хозяин собаки Иван.

Алена Делона похоронят в часовне рядом с его 35 собаками

По его словам, похитителя, который увёл питомца в рабочий дом в посёлке Малаховка, пока не обнаружили, однако у полиции «есть его паспортные данные».

«Что за гражданин, где он проживал, где ходил-бродил. Информация вся есть у полиции. Они сказали, что время покажет», - указал Иван.

Мужчина также добавил, что Бэтти чувствует себя хорошо.

Собаку похитили 17 августа, пока её хозяин делал покупки в магазине. После этого питомца зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции «Левобережная». Очевидцы также сообщали, что видели похитителя на станции «Электрозаводская». Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции «Выхино», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПодмосковьеПохищениеСобаки

Горячие новости

Все новости

партнеры