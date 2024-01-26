В Подмосковье нашли потерявшегося той-терьера Арчи

Хозяин той-терьера Арчи, которого высадили из электрички в Подмосковье, сообщил, что вернул себе питомца. Оказавшись дома, пес не отходит от своей лежанки. Об этом его владелец Сергей заявил «Газете.Ru».

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«Был на станции «Столбовая». Все помогли. Кто-то больше, кто-то меньше, но все старались. Даже полиция. Линейный отдел города Серпухов, им отдельный респект», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что 16 января пес вместе с хозяином ехал в электричке, однако мужчину высадили после конфликта с другим пассажиром. Затем охранники нашли в вагоне одинокого пса, сфотографировали его и оставили на одной из станций.

Арчи обнаружили местные жители в деревне Сандарово в Московской области. Позже той-терьера передали сотрудникам полиции.

Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком. Сейчас хищник находится под присмотром специалистов. У него диагностирован перелом лопатки и контузия легкого, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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