В Подмосковье нашли потерявшегося той-терьера Арчи

«Был на станции «Столбовая». Все помогли. Кто-то больше, кто-то меньше, но все старались. Даже полиция. Линейный отдел города Серпухов, им отдельный респект», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что 16 января пес вместе с хозяином ехал в электричке, однако мужчину высадили после конфликта с другим пассажиром. Затем охранники нашли в вагоне одинокого пса, сфотографировали его и оставили на одной из станций.

Арчи обнаружили местные жители в деревне Сандарово в Московской области. Позже той-терьера передали сотрудникам полиции.

Ранее в городе Кунгур Пермского края волонтеры спасли получившую травму собаку, которая оказалась волком. Сейчас хищник находится под присмотром специалистов. У него диагностирован перелом лопатки и контузия легкого, сообщает «Радиоточка НСН».

