В Подмосковье нашли бивни мамонта
30 июня 202311:58
В подмосковном Зарайске во время благоустройства местного кремля археологи обнаружили бивни мамонта возрастом не менее 23 тысяч лет, сообщает министерство благоустройства Московской области.
Местный кремль считается единственным полностью сохранившимся со времен основания в регионе. Находящаяся рядом с ним Зарайская стоянка является древнейшим человеческим поселением и историческим памятником. В этих местах не раз находили останки вымерших животных.
Новую находку отправят в местный музей, отметили в министерстве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru