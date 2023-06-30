В Подмосковье нашли бивни мамонта

В подмосковном Зарайске во время благоустройства местного кремля археологи обнаружили бивни мамонта возрастом не менее 23 тысяч лет, сообщает министерство благоустройства Московской области.

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Местный кремль считается единственным полностью сохранившимся со времен основания в регионе. Находящаяся рядом с ним Зарайская стоянка является древнейшим человеческим поселением и историческим памятником. В этих местах не раз находили останки вымерших животных.

Новую находку отправят в местный музей, отметили в министерстве.

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ФОТО: Министерство благоустройства Московской области
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