В Подмосковье нашли бивни мамонта

Местный кремль считается единственным полностью сохранившимся со времен основания в регионе. Находящаяся рядом с ним Зарайская стоянка является древнейшим человеческим поселением и историческим памятником. В этих местах не раз находили останки вымерших животных.

Новую находку отправят в местный музей, отметили в министерстве.

