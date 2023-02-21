Доисторический туалет со смывом найден в Китае
Туалет с устройством смыва обнаружили исследователи в Китае в здании древнего дворца. Как отмечает издание China Daily, верхнюю часть конструкции не удалось пока найти, в связи с чем пока невозможно точно установить точную конфигурацию устройства.
Судя по внешнему виду туалетного агрегата, сам он был расположен внутри здания, а отводная труба шла к выгребной яме снаружи дворца. Археологи сделали предположение, что слуги наполняли чашу водой каждый раз, когда она должна была использоваться.
Причём уже достаточно достоверно установлено, что туалетное приспособление считалось роскошной вещью. Согласно подсчётам китайских ученых, артефактом могли пользоваться мог пользоваться правители царства Цинь в 424–338 годах до нашей эры, а также первый император династии Хань Лю Бан (256 - 195 до н.э.)
До сих пор преобладала точка зрения, что первый смывной унитаз был изобретен в Европе - Джоном Харингтоном для королевы Англии и Ирландии Елизаветы I в XVI веке.
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