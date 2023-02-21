Доисторический туалет со смывом найден в Китае

Туалет с устройством смыва обнаружили исследователи в Китае в здании древнего дворца. Как отмечает издание China Daily, верхнюю часть конструкции не удалось пока найти, в связи с чем пока невозможно точно установить точную конфигурацию устройства.

Судя по внешнему виду туалетного агрегата, сам он был расположен внутри здания, а отводная труба шла к выгребной яме снаружи дворца. Археологи сделали предположение, что слуги наполняли чашу водой каждый раз, когда она должна была использоваться.

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Причём уже достаточно достоверно установлено, что туалетное приспособление считалось роскошной вещью. Согласно подсчётам китайских ученых, артефактом могли пользоваться мог пользоваться правители царства Цинь в 424–338 годах до нашей эры, а также первый император династии Хань Лю Бан (256 - 195 до н.э.)

До сих пор преобладала точка зрения, что первый смывной унитаз был изобретен в Европе - Джоном Харингтоном для королевы Англии и Ирландии Елизаветы I в XVI веке.

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