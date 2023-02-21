Доисторический туалет со смывом найден в Китае

Туалет с устройством смыва обнаружили исследователи в Китае в здании древнего дворца. Как отмечает издание China Daily, верхнюю часть конструкции не удалось пока найти, в связи с чем пока невозможно точно установить точную конфигурацию устройства.

Судя по внешнему виду туалетного агрегата, сам он был расположен внутри здания, а отводная труба шла к выгребной яме снаружи дворца. Археологи сделали предположение, что слуги наполняли чашу водой каждый раз, когда она должна была использоваться.