В Подмосковье началась вакцинация против гриппа
В Московской области стартовала вакцинация жителей региона против гриппа. Как заявила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, для этих целей закуплены современные вакцины, сообщает телеканал «360».
По ее словам, планируется в этом году привить около 4 млн жителей Подмосковья. Отмечается, что при вакцинации используется новая четырехкомпонентная вакцина: «Гриппол плюс» для детей и «Совигрипп» для взрослых.
Чтобы привиться от гриппа нужно прийти в поликлинику по месту прикрепления с полисом и паспортом. Кроме того, Мухтасарова заявила, что в ближайшее время начнут работу мобильные станции вакцинации, их можно будет найти в крупных торговых комплексах и у ЖД станций.
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