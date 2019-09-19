В Подмосковье началась вакцинация против гриппа

В Московской области стартовала вакцинация жителей региона против гриппа. Как заявила министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова, для этих целей закуплены современные вакцины, сообщает телеканал «360».

По ее словам, планируется в этом году привить около 4 млн жителей Подмосковья. Отмечается, что при вакцинации используется новая четырехкомпонентная вакцина: «Гриппол плюс» для детей и «Совигрипп» для взрослых.

Чтобы привиться от гриппа нужно прийти в поликлинику по месту прикрепления с полисом и паспортом. Кроме того, Мухтасарова заявила, что в ближайшее время начнут работу мобильные станции вакцинации, их можно будет найти в крупных торговых комплексах и у ЖД станций.

