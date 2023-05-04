В Подмосковье началась церемония прощания с Вячеславом Зайцевым
4 мая 202312:06
Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Об этом сообщает передает РИА Новости.
Известный кутюрье умер 30 апреля после продолжительной болезни, Зайцеву было 85 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
На церемонию прощания прибыли певица Надежда Бабкина, глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, стилист Сергей Зверев.
Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru