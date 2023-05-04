В Подмосковье началась церемония прощания с Вячеславом Зайцевым

Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым проходит в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелково. Об этом сообщает передает РИА Новости.

Первый модельер в стране. Звезды рассказали о смерти Вячеслава Зайцева

Известный кутюрье умер 30 апреля после продолжительной болезни, Зайцеву было 85 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

На церемонию прощания прибыли певица Надежда Бабкина, глава Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, стилист Сергей Зверев.

Вячеслава Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:Вячеслав ЗайцевПрощаниеМосковская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры