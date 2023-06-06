В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые пройдет электронное голосование

На Форуме организаторов выборов и референдумов Московской области в Красногорске он отметил, что необходимо «совершенствоваться и развиваться», поэтому появляются «новые инструментарии и технологии».

Также он отметил, что Подмосковье - это цифровой регион, жители которого экономят много времени, делая что-то из дома.

«В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования», - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Андреем Воробьевым и поддержал его намерение переизбраться на губернаторский пост осенью 2023 года, передает «Радиоточка НСН».