В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые пройдет электронное голосование

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на выборах в сентябре в регионе впервые пройдет онлайн-голосование, сообщает «Интерфакс».

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На Форуме организаторов выборов и референдумов Московской области в Красногорске он отметил, что необходимо «совершенствоваться и развиваться», поэтому появляются «новые инструментарии и технологии».

Также он отметил, что Подмосковье - это цифровой регион, жители которого экономят много времени, делая что-то из дома.

«В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования», - заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с Андреем Воробьевым и поддержал его намерение переизбраться на губернаторский пост осенью 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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