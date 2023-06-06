В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые пройдет электронное голосование
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на выборах в сентябре в регионе впервые пройдет онлайн-голосование, сообщает «Интерфакс».
На Форуме организаторов выборов и референдумов Московской области в Красногорске он отметил, что необходимо «совершенствоваться и развиваться», поэтому появляются «новые инструментарии и технологии».
Также он отметил, что Подмосковье - это цифровой регион, жители которого экономят много времени, делая что-то из дома.
«В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования», - заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин встретился с Андреем Воробьевым и поддержал его намерение переизбраться на губернаторский пост осенью 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песню Oxxxymiron «Ойда» признали запрещенной к распространению в России
- В Подмосковье на сентябрьских выборах впервые пройдет электронное голосование
- СМИ: разрушение Каховской ГЭС лишит ВСУ возможности наступать через Днепр
- В США заявили, что ЦРУ знало о планах Украины по «Северным потокам»
- Захарова указала на слишком медленное расследование диверсий на «Северных потоках»
- Путин поручил изучить вопрос о российских авто в каршеринге и такси
- Путин поручил расширить пункт пропуска «Гуково» на границе Ростовской области и ЛНР
- Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом России
- В российские школы вернут черчение
- ООН направит гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушения Каховской ГЭС районы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru