ЦИК РФ представил логотип Единого дня голосования 2023 года
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, пишут СМИ.
Логотип представляет собой галочку, похожую на букву V, раскрашенную в триколор. Памфилова отметила, что V является символом поддержки российских бойцов, находящихся на передовой.
Глава ЦИК выразила надежду на то, что все регионы страны поддержат идею комиссии и будут использовать новый логотип на предстоящих выборах.
Ранее Памфилова заявляла, что Запад заинтересован в срыве выборов президента России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru