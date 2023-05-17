ЦИК РФ представил логотип Единого дня голосования 2023 года

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова представила логотип Единого дня голосования 2023 года, пишут СМИ.

Памфилова назвала Зеленского клоуном из-за санкции Украины против ЦИК РФ

Логотип представляет собой галочку, похожую на букву V, раскрашенную в триколор. Памфилова отметила, что V является символом поддержки российских бойцов, находящихся на передовой.

Глава ЦИК выразила надежду на то, что все регионы страны поддержат идею комиссии и будут использовать новый логотип на предстоящих выборах.

Ранее Памфилова заявляла, что Запад заинтересован в срыве выборов президента России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: vk.com/cikrussia
ТЕГИ:ГолосованиеЭлла ПамфиловаЦИК

Горячие новости

Все новости

партнеры