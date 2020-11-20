В Подмосковье на неделю продлили запрет на массовые мероприятия
Власти Подмосковья объявили о продлении на неделю запрета на массовые мероприятия в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.
Таким образом, запрет на массовые мероприятия в регионе продлится до 29 ноября. Кроме того, на это же время останутся закрытыми музеи.
Ранее в пятницу стало известно, что в России за сутки зарегистрировано 24 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое число выявленных случаев заболевания отмечено впервые с начала пандемии. Среди регионов с самой большой выявляемостью нового вируса Подмосковье - 887 случаев за сутки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- Путин поручил обеспечить инвалидов жильём к 2025 году
- Разведки стран ЕС подготовили первый в истории доклад по общим угрозам
- ГП Азербайджана попросила помощи у России в расследовании дела журналиста Пегова
- Немецкая полиция задержала врача по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом
- Джорджия объявила о победе Байдена в штате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru