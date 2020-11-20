В Подмосковье на неделю продлили запрет на массовые мероприятия

Власти Подмосковья объявили о продлении на неделю запрета на массовые мероприятия в регионе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.

Таким образом, запрет на массовые мероприятия в регионе продлится до 29 ноября. Кроме того, на это же время останутся закрытыми музеи.

Ранее в пятницу стало известно, что в России за сутки зарегистрировано 24 318 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такое число выявленных случаев заболевания отмечено впервые с начала пандемии. Среди регионов с самой большой выявляемостью нового вируса Подмосковье - 887 случаев за сутки.





