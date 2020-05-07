В Подмосковье медицинские маски начнут продавать в автобусах
В Подмосковье начнется продажа медицинских масок в автобусах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный Минтранс.
Отмечается, что оплатить покупку пассажиры смогут картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой. В ведомстве добавили, что стоимость защитных масок и порядок их приобретения будут объявлены позднее.
Масочный режим в Подмосковье начнет действовать в обязательном порядке с 12 мая. Он предполагает запрет на появление в общественных местах, в том числе транспорте, без защитной маски. За нарушение вводимой меры предусмотрен штраф суммой 4 тыс. рублей.
Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН отметил, что до тех пор, пока это требование не пропишут в нормативно-правовом акте, любые попытки оштрафовать за отсутствие маски и перчаток будут незаконными.
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