В Подмосковье медицинские маски начнут продавать в автобусах

Отмечается, что оплатить покупку пассажиры смогут картой "Стрелка" или бесконтактной банковской картой. В ведомстве добавили, что стоимость защитных масок и порядок их приобретения будут объявлены позднее.

Масочный режим в Подмосковье начнет действовать в обязательном порядке с 12 мая. Он предполагает запрет на появление в общественных местах, в том числе транспорте, без защитной маски. За нарушение вводимой меры предусмотрен штраф суммой 4 тыс. рублей.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН отметил, что до тех пор, пока это требование не пропишут в нормативно-правовом акте, любые попытки оштрафовать за отсутствие маски и перчаток будут незаконными.

