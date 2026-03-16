В Израиле заявили об уничтожении самолета верховного лидера Ирана
16 марта 202611:30
ВВС Израиля уничтожили самолет верховного лидера Ирана в Тегеране. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.
По ее данным, в ночь на понедельник столичный аэропорт Мехрабад был в очередной раз атакован. Израильские военные нанесли точечный удар по правительственному самолету.
Пресс-служба отметила, что бортом пользовался погибший верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники республики, пишет RT.
Ранее СМИ сообщили, что на территории аэропорта Мехрабад после атаки на пригород Тегерана загорелся самолет.
