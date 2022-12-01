В Подмосковье локализованы очаги менингита на складе Ozon

Всего было установлено пять очагов инфекционного заболевания по месту работы и местам проживания работников маркетплейса. «Более 1,5 тысяч граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования, все они были взяты под контроль специалистов», заявило ведомство.

Все те, кто мог заразиться были незамедлительно изолированы в условиях медицинского стационара. Склад Ozon обработан и продолжает работу.

Напомним, 12 белорусов госпитализировали в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

