В Подмосковье локализованы очаги менингита на складе Ozon
Очаги менингита в Московской области, которым заразились сотрудники склада Ozon, локализованы, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
Всего было установлено пять очагов инфекционного заболевания по месту работы и местам проживания работников маркетплейса. «Более 1,5 тысяч граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования, все они были взяты под контроль специалистов», заявило ведомство.
Все те, кто мог заразиться были незамедлительно изолированы в условиях медицинского стационара. Склад Ozon обработан и продолжает работу.
Напомним, 12 белорусов госпитализировали в связи со вспышкой менингита на предприятии в городском округе Истра в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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