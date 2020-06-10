В Подмосковье летние веранды и ТЦ могут открыть перед выходными

Торговые центры (ТЦ) и летние веранды мест общественного питания в Подмосковье могут заработать уже перед ближайшими длинными выходными. Об этом сообщает ТАСС.

В Подмосковье сохранят ряд мер по поддержке предпринимателей

По данным агентства, соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «Россия 24». По его словам, в настоящее время это обсуждается с санитарным врачом.

Воробьев подчеркнул, что изучается индекс репродукции вируса в регионе для снятия оставшихся ограничений.

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", в регионе уже открылись парикмахерские, салоны красоты и храмы. Также возобновились с соблюдением санитарных норм работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По данным столичного оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 735 - в Московской области.

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Фото: Скриншот с youtube.com
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