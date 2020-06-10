В Подмосковье летние веранды и ТЦ могут открыть перед выходными

По данным агентства, соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире «Россия 24». По его словам, в настоящее время это обсуждается с санитарным врачом.

Воробьев подчеркнул, что изучается индекс репродукции вируса в регионе для снятия оставшихся ограничений.

Как напоминает сайт "Подмосковье сегодня", в регионе уже открылись парикмахерские, салоны красоты и храмы. Также возобновились с соблюдением санитарных норм работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По данным столичного оперштаба, за последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса, из которых 735 - в Московской области.