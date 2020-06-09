В Подмосковье сохранят ряд мер по поддержке предпринимателей

Ряд мер для поддержки бизнеса в Московской области будет действовать после завершения пандемии COVID-19. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

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По словам главы Мининвеста Натальи Егоровой, сохранится льготная ставка по микрозаймам 5,5%, а также будет возмещаться половина стоимости покупки нового производственного оборудования. Кроме того, в силе остается сокращенный размер страховых взносов для бизнеса: с 30 до 15%.

Ставка за предоставление поручительства также снизится до 0,5%. Как передает издание, около 80% компаний в Подмосковье уже начали восстанавливать свою деятельность после пандемии COVID-19.

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