В Подмосковье сохранят ряд мер по поддержке предпринимателей

По словам главы Мининвеста Натальи Егоровой, сохранится льготная ставка по микрозаймам 5,5%, а также будет возмещаться половина стоимости покупки нового производственного оборудования. Кроме того, в силе остается сокращенный размер страховых взносов для бизнеса: с 30 до 15%.

Ставка за предоставление поручительства также снизится до 0,5%. Как передает издание, около 80% компаний в Подмосковье уже начали восстанавливать свою деятельность после пандемии COVID-19.

