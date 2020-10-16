В Подмосковье готовы создать до 18 тысяч коек для COVID-больных

До 18 тысяч дополнительных инфекционных койко-мест может появиться в медицинских учреждениях Московской области. Об этом проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв руководителей муниципалитетов на совещании, посвящённому обеспечению лечения больных COVID-19.

Как пояснил глава региона, инфекционные места для таких пациентов специально создаются в медучреждениях разных городов, чтобы соблюсти географический принцип при госпитализации. Это позволяет обеспечить доступность стационарного лечения всем, кому оно требуется, отмечает «Радио 1».

По словам Воробьёва, до конца текущего месяца будет создано не менее 15 тысяч таких коек. Кроме того, губернатор поставил задачу увеличить штат врачей в больницах, несмотря на оказываемую министерством обороны помощь в этом плане.

Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом пока развивается не по положительному сценарию. Подмосковные медики выполняют в среднем 10 тысяч выездов в сутки. Для обеспечения работы также приобретаются дополнительные автомобили скорой помощи.

Кроме того, из областного бюджета выделяются средства на покупку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты.

