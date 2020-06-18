В Омской области перенесли запуск работы кинотеатров и фитнес-клубов
Власти Омской области объявили о переносе на неделю открытия кинотеатров и фитнес-клубов, которые ранее были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора области Александра Буркова.
Ранее планировалось, что в регионе эти организации возобновят деятельность с 22 июня. Согласно новому решению правительства, их открытие переносится на 27 июня. По словам Буркова, в конце следующей неделе решение будет приниматься на основании динамики по приросту зараженных.
Режим самоизоляции в регионе закончился 15 июня. При этом жители Омской области обязаны соблюдать масочный режим.
Согласно информации оперштаба, в Омской области зафиксировано 2624 заражений коронавирусом, из них выздоровели 1260 пациентов, скончались 24.
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