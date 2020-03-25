В Подмосковье дополнительно закупят 800 аппаратов ИВЛ

Для подмосковных больниц дополнительно закупят 800 аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.



Глава области подчеркнул, что в Подмосковье сейчас нет инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии. Однако, с учетом опыта других стран, необходимо быть готовыми к оказанию массовой реанимационной помощи.



Воробьев добавил, что для нужд региона уже закуплено 550 аппаратов, однако этого недостаточно.



«Совместно с правительством РФ предпринимаем дополнительные меры, чтобы еще порядка 770 приобрести, чтобы оборудовать боксы», - цитирует губернатора сайт «Подмосковье Сегодня».



Кроме того, планируется открыть до семи дополнительных отделений, где разместят это оборудование. Одновременно ведется дополнительный набор медицинских специалистов.

