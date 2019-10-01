В Подмосковье до начала ноября откроют два комплекса по переработке отходов

1 октября 201921:17

В Подмосковье к началу ноября начнут работать два новых комплекса по переработке отходов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

По плану комплекс в Коломенском начнет функционировать 18 октября, еще один в Егорьевске – 1 ноября.

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Отмечается, что сегодня в регионе работают уже три перерабатывающих комплекса – в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах. В следующем году планируется открытие еще пяти комплексов, а в 2022 году – четырех заводов термической обработки мусора с экологически безопасной технологией.

По данным властей, это позволит разгрузить подмосковные полигоны, на которых сегодня находится 10 млн тонн мусора, что составляет 20% от всех отходов страны.

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ФОТО: Pixabay.com
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