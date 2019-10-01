В Подмосковье до начала ноября откроют два комплекса по переработке отходов

В Подмосковье к началу ноября начнут работать два новых комплекса по переработке отходов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

По плану комплекс в Коломенском начнет функционировать 18 октября, еще один в Егорьевске – 1 ноября.