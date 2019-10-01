В Подмосковье до начала ноября откроют два комплекса по переработке отходов
В Подмосковье к началу ноября начнут работать два новых комплекса по переработке отходов. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.
По плану комплекс в Коломенском начнет функционировать 18 октября, еще один в Егорьевске – 1 ноября.
Отмечается, что сегодня в регионе работают уже три перерабатывающих комплекса – в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах. В следующем году планируется открытие еще пяти комплексов, а в 2022 году – четырех заводов термической обработки мусора с экологически безопасной технологией.
По данным властей, это позволит разгрузить подмосковные полигоны, на которых сегодня находится 10 млн тонн мусора, что составляет 20% от всех отходов страны.
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