В Подмосковье будут сильнее контролировать соблюдение масочного режима
В Подмосковье станут сильнее контролировать соблюдение мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Работодатели и организации обязаны будут не пускать в помещения сотрудников или посетителей без маски. Вакцинированных это не касается. В общественных местах области до 20 июня – ношение масок обязательно. Без них нельзя в магазины, аптеки, медицинские организации, такси и общественный транспорт, а также на работу.
Также власти призвали региональные предприятия поощрять клиентов, которые имеют сертификат о сделанных прививках от коронавируса.
Ранее юрист предупредил о неизбежности штрафа в случае ношения маски без перчаток.
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