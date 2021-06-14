В Подмосковье будут сильнее контролировать соблюдение масочного режима

В Подмосковье станут сильнее контролировать соблюдение мер безопасности в связи с распространением коронавируса. Работодатели и организации обязаны будут не пускать в помещения сотрудников или посетителей без маски. Вакцинированных это не касается. В общественных местах области до 20 июня – ношение масок обязательно. Без них нельзя в магазины, аптеки, медицинские организации, такси и общественный транспорт, а также на работу.

Также власти призвали региональные предприятия поощрять клиентов, которые имеют сертификат о сделанных прививках от коронавируса.

Ранее юрист предупредил о неизбежности штрафа в случае ношения маски без перчаток.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Защитная маскаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры