В Подмосковье арестовали мужчину, обливавшего прохожих кислотой

Суд арестовал жителя подмосковного поселка Монино, обливавшего случайных прохожих кислотой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

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Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о хулиганстве. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.

Проведены следственные действия, включая опознание. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее СМИ передавали, что неизвестный облил химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку. Инциденты произошли в городе Щелково. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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