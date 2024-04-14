В Подмосковье арестовали мужчину, обливавшего прохожих кислотой
Суд арестовал жителя подмосковного поселка Монино, обливавшего случайных прохожих кислотой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о хулиганстве. В ходе допроса мужчина дал признательные показания.
Проведены следственные действия, включая опознание. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее СМИ передавали, что неизвестный облил химической жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девушку. Инциденты произошли в городе Щелково. Одной из пострадавших потребовалась госпитализация, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru