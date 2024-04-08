Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского

Мужчину обвиняют по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В настоящее время он находится в международном розыске.

Уточняется, что Измайлов будет отправлен в СИЗО «с момента задержания на территории России или экстрадиции».

Ранее криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, заявил, что причиной его досрочного освобождения стала глаукома, сообщает РЕН ТВ.

