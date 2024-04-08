Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского
8 апреля 202415:10
Тверской суд Москвы принял решение о заочном аресте криминального авторитета Тэко Тбилисского (Яков Измайлов). Об этом сообщает РИА Новости.
Мужчину обвиняют по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии. В настоящее время он находится в международном розыске.
Уточняется, что Измайлов будет отправлен в СИЗО «с момента задержания на территории России или экстрадиции».
Ранее криминальный авторитет Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, заявил, что причиной его досрочного освобождения стала глаукома, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru