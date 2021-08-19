В Подмосковье 28 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы

Речь идет о таких городских округах, как Раменский, Воскресенский, Ступино, Клин, Жуковский. На территории завода «Зингер» в Подольске из-за порыва ветра на проезжую часть обрушился трехметровый забор. В результате пострадал один человек, он госпитализирован.

Как сообщалось, около сотни деревьев упали в результате сильного ветра и грозы в Московской области, повреждено 15 автомобилей.

