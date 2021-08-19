В Подмосковье 28 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы

В 28 населенных пунктах Подмосковья прервано электроснабжение из-за последствий грозы и сильного ветра, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Около сотни деревьев упало из-за сильной грозы в Подмосковье

Речь идет о таких городских округах, как Раменский, Воскресенский, Ступино, Клин, Жуковский. На территории завода «Зингер» в Подольске из-за порыва ветра на проезжую часть обрушился трехметровый забор. В результате пострадал один человек, он госпитализирован.

Как сообщалось, около сотни деревьев упали в результате сильного ветра и грозы в Московской области, повреждено 15 автомобилей.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ГрозаПогодаПодмосковье
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